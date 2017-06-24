Новая Зеландия – Португалия. На матче присутствует 56 290 зрителей. Это рекорд турнира
На матче Португалия – Новая Зеландия в Петербурге присутствует 56 290 зрителей.
Это рекорд Кубка конфедераций-2017. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией посетило 50 251 болельщиков.
Напомним, стадион «Санкт-Петербург» вмещает 67 800 зрителей.
Матч
Новая Зеландия - Португалия - 0:4 (0:2)
Голы
Роналду 33 (0:1 - пен.). Силва Б. 37 (0:2). Гомеш 81 (0:3). Нани 90 (0:4).
Состав
Новая Зеландия: Маринович, Ингэм, Дюрант (Смелц, 74), Смит, Дойл, Боксолл, Льюис (Барбароузес, 66), Рохас, МакГлинчи (Туилома, 36), Томас, Вуд
Португалия: Патрисиу, Элизеу, Семеду, Алвеш, Пепе, Перейра, Моутинью, Силва Б. (Пицци, 46), Силва А., Роналду (Нани, 68), Куарежма (Мартинш, 84)
Предупреждения:
Льюис, 19; Ингэм, 82 - Семеду, 21; Пепе, 57
Судья:
Марк Гейгер (США)
Место и дата
24 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция