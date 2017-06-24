Мексика отыгралась во всех трех матчах группового этапа Кубка конфедераций, пропуская первой

Сборная Мексики, обыгравшая Россию (2:1) и вышедшая в полуфинал Кубка конфедераций, стала самой волевой командой группового этапа турнира.

Латиноамериканцы пропускали первыми во всех трех играх, однако в итоге не уходили с поля побежденными.

Дебютную встречу со сборной Германии они свели вничью - 2:2, а у Новой Зеландии выиграли со счетом 2:1.