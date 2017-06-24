Мексика отыгралась во всех трех матчах группового этапа Кубка конфедераций, пропуская первой
Сборная Мексики, обыгравшая Россию (2:1) и вышедшая в полуфинал Кубка конфедераций, стала самой волевой командой группового этапа турнира.
Латиноамериканцы пропускали первыми во всех трех играх, однако в итоге не уходили с поля побежденными.
Дебютную встречу со сборной Германии они свели вничью - 2:2, а у Новой Зеландии выиграли со счетом 2:1.
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция