Россия уступила Мексике и не сумела выйти в полуфинал Кубка конфедераций

Матч третьего тура группового турнира Кубка конфедераций между сборными Мексики и России завершился победой мексиканской команды. Итоговый счет матча – 2:1.

Матч проходил в Казани на стадионе «Казань Арена». Сборная России открыла счет после точного удара по диагонали низом в исполнении Александра Самедова, к которому мяч в штрафной в ходе атаки хозяев турнира. Через пять минут Мексика отыгралась благодаря удару головой Нестора Араухо, который перебросил Акинфеева.

Во втором тайме сборная Мексики вышла вперед. Ирвин Лосано после выноса от своей штрафной пробил над Акинфеевым, когда российский вратарь вышел далеко из ворот. Гол Морено мог стать третьим, но после просмотра видеоповтора арбитр отменил его из-за офсайда. Затем за вторую желтую карточку с поля был удален Юрий Жирков. Игорь Смольников имел хорошую возможность сравнять счет, но с близкого расстояния пробил выше ворот.

Сборная Мексики набрала семь очков, заняла второе место в группе А и вышла в полуфинал Кубка конфедераций. Сборная России заняла в группе третье место с тремя очками и не сумела выйти в плей-офф.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Кубок конфедераций

Казань (Россия)

Группа А

3-й тур