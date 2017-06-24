Фернанду Сантуш: Стадион в Петербурге прекрасный. Жаль, что с покрытием есть небольшие проблемы

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился впечатлениями от победы над Новой Зеландией (4:0).

- Мы знали, что может быть сложно, потому что видели игру новозеландцев с мексиканцами. У этой команды свой почерк, они создали немало проблем в прошлой игре сопернику, поэтому я предупреждал своих игроков, что эти парни будут бороться до конца. В целом, наша команда отлично сыграла и наша победа справедлива. Новозеландцы должны были забить, но наш вратарь сыграл просто отлично.

- Отсутствие Пепе в полуфинале – плохая новость для вас?

- Нету готовился к выходу на замену, но новозеландцы хорошо начали второй тайм, поэтому я решил не рисковать. Если бы мы пропустили, игра могла пойти по-другому. Мы подумаем, кем заменить его в полуфинале.

- Криштиану Роналду сказал, что поле было тяжелое. Как вам стадион?

- Стадион просто прекрасный. Жаль, что с покрытием есть небольшие проблемы. Надеюсь, за неделю недочеты устранят. Уверен, сотрудники ФИФА и рабочие стадиона сделают все, чтобы поле было готово, - приводит слова Сантуша корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, сборная Португалии в матче третьего тура Кубка конфедераций обыграла Новую Зеландию со счетом 4:0. Голы в матче забили Криштиану Роналду, реализовавший пенальти, Бернарду Силва, Андре Гомеш и Нани.

По итогам группового этапа португальцы набрали семь очков и вышли в полуфинал с первого места группы А. Матч пройдет 28 июня в Казани, соперник определится завтра.