Сергей Хусаинов: Нарушения на игроках сборной России в обоих случаях были

Бывший футбольный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал работу судейской бригады на матче Кубка конфедераций между сборными России и Мексики (1:2).

- Все очевидно, нарушения на игроках сборной России в обоих случаях были. Надо только иметь мужество и волю свистеть по правилам игры, а не по «нефутбольным» делам. В первом и втором моментах в штрафной мексиканцев это были пенальти, нарушения очевидные. Если бы эти же самые нарушения произошли в середине поля, я не сомневаюсь, что этот самый арбитр зафиксировал бы нарушение. Штрафная площадь психологически давит на арбитров. А когда ты не уверен в своих знаниях правила игры и сути самой игры, то такое и происходит, - рассказал Хусаинов в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что на 18-й минуте встречи после контакта с соперником в штрафной площади сборной Мексики упал нападающий сборной России Федор Смолов. Ранее в штрафной площади мексиканцев сбили полузащитника российской команды Юрия Жиркова.

Сборная Мексики набрала семь очков, заняла второе место в группе А и вышла в полуфинал Кубка конфедераций. Сборная России заняла в группе третье место с тремя очками и не сумела выйти в плей-офф.