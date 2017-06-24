Криштиану Роналду: Газон в Петербурге тяжелый, лучше играть было невозможно

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от победы над Новой Зеландией (4:0).

- Мы провели хороший матч. Я помог своей команде: забил первый гол. Мы хотели решить исход игры в первом тайме - у нас это получилось. Кстати, поле было сложное, газон тяжелый, лучше играть просто было невозможно. Но мы выполнили свою цель, поздравляю всех португальцев.

- Какие у вас ожидания от полуфинала.

- Мы знаем, что у нас в любом случае будет очень сильный соперник. Мы выполнили нашу первую цель - вышли в полуфинал. Теперь будем стараться пройти в финал, - приводит слова Роналду корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, сборная Португалии в матче третьего тура Кубка конфедераций обыграла Новую Зеландию со счетом 4:0. Голы в матче забили Криштиану Роналду, реализовавший пенальти, Бернарду Силва, Андре Гомеш и Нани.

По итогам группового этапа португальцы набрали семь очков и вышли в полуфинал с первого места группы А. Матч пройдет 28 июня в Казани, соперник определится завтра.