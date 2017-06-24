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Лосано – лучший игрок матча Мексика – Россия

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Лучшим игроком матча Кубка конфедераций Мексика – Россия признан нападающий сборной Мексики Ирвин Лосано. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.

 

 

Напомним, что Лосано забил второй мяч в этой игре. Сборная Мексики набрала семь очков, заняла второе место в группе А и вышла в полуфинал Кубка конфедераций. Сборная России заняла в группе третье место с тремя очками и не сумела выйти в плей-офф.

Матч

Мексика - Россия - 2:1 (1:1)

Голы

Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).

Состав

Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)

Предупреждения:

Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88

Удаления:

нет - Жирков, 68

Место и дата

24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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