Луиш Нету: Слежу за сборами «Зенита»

Защитник сборной Португалии Луиш Нету поделился впечатлениями от победы над Новой Зеландией (4:0).

- С кем бы мы ни играли в полуфинале - с Германией или Чили - это сильные команды, придется потрудиться.

- Как вам поле?

- Поле стало лучше, оно в хорошем состоянии.

- «Зенит» на сборе играет товарищеские матчи. Следите за партнерами?

- Да, конечно, - приводит слова Нету корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, сборная Португалии в матче третьего тура Кубка конфедераций обыграла Новую Зеландию со счетом 4:0. Голы в матче забили Криштиану Роналду, реализовавший пенальти, Бернарду Силва, Андре Гомеш и Нани.

По итогам группового этапа португальцы набрали семь очков и вышли в полуфинал с первого места группы А. Матч пройдет 28 июня в Казани, соперник определится завтра.