Роналду признан лучшим игроком матча Новая Зеландия – Португалия
Нападающий
сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча 3-го тура группы
A c командой Новой Зеландии.
Встреча
группы А, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге на поле стадиона на
Крестовском острове, завершилась со счетом 4:0 в пользу чемпионов Европы. У
победителей отличились Криштиану Роналду с пенальти, Бернарду Силва, Андре
Силва и Нани.
После
этой победы португальцы пробились в полуфинал Кубка конфедераций с первого
места в группе А, обойдя команду Мексики по лучшей разнице мячей. Сборная Новой
Зеландии не набрала на турнире ни одного очка.
В полуфинале турнира португальская сборная встретится с командой, которая займет второе место в группе В.
Матч
Новая Зеландия - Португалия - 0:4 (0:2)
Голы
Роналду 33 (0:1 - пен.). Силва Б. 37 (0:2). Гомеш 81 (0:3). Нани 90 (0:4).
Состав
Новая Зеландия: Маринович, Ингэм, Дюрант (Смелц, 74), Смит, Дойл, Боксолл, Льюис (Барбароузес, 66), Рохас, МакГлинчи (Туилома, 36), Томас, Вуд
Португалия: Патрисиу, Элизеу, Семеду, Алвеш, Пепе, Перейра, Моутинью, Силва Б. (Пицци, 46), Силва А., Роналду (Нани, 68), Куарежма (Мартинш, 84)
Предупреждения:
Льюис, 19; Ингэм, 82 - Семеду, 21; Пепе, 57
Судья:
Марк Гейгер (США)
Место и дата
24 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция