Главный тренер Новой Зеландии Хадсон: На Кубке конфедераций мы научились тому, что ошибки не прощаются

Главный тренер Новой Зеландии Энтони Хадсон поделился впечатлениями от поражения в матче с Португалией (0:4).

- На этом турнире мы научились тому, что ошибки не прощаются. Матч мы начали очень хорошо, но в середине тайма позволили сопернику забить два мяча. Но самое главное в этом матче то, что мы не сдались, а боролись до самой последней минуты. Несмотря на результат, было много позитивных моментов. У нас было восемь голевых ситуаций против одной из лучших команд мира. Мы создавали шансы и могли, возможно, сыграть чуть осторожнее, но мы не стали это делать. Мы рисковали, но нам не удалось то, что мы планировали, - приводит слова Хадсона корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, сборная Португалии в матче третьего тура Кубка конфедераций обыграла Новую Зеландию со счетом 4:0. Голы в матче забили Криштиану Роналду, реализовавший пенальти, Бернарду Силва, Андре Гомеш и Нани.

По итогам группового этапа португальцы набрали семь очков и вышли в полуфинал с первого места группы А. Матч пройдет 28 июня в Казани, соперник определится завтра.