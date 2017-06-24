Ирвин Лосано: Второй гол Акинфееву? Я видел, что мяч полетит далеко
Игрок сборной Мексики Ирвин Лосано, забивший победный мяч в игре со сборной России на Кубке конфедераций.
- Во втором тайме сборная России играла вдесятером. Было легко?
- Сборная России – сильная команда. И очень сложный соперник. У них жесткая защита. Остальное нам скажет тренер.
- Хотели бы встретиться в полуфинале с Чили?
- Это великая команда. Там много очень хороших игроков.
- Расскажите о своем голе.
- Наш защитник выбил мяч. Я попытался просчитать, как далеко он полетит. Когда понял, что далеко, побежал бороться. Подпрыгнул, ударил головой – и все. Тяжелый мяч.
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция