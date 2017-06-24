Ирвин Лосано: Второй гол Акинфееву? Я видел, что мяч полетит далеко

Игрок сборной Мексики Ирвин Лосано, забивший победный мяч в игре со сборной России на Кубке конфедераций.

- Во втором тайме сборная России играла вдесятером. Было легко?

- Сборная России – сильная команда. И очень сложный соперник. У них жесткая защита. Остальное нам скажет тренер.

- Хотели бы встретиться в полуфинале с Чили?

- Это великая команда. Там много очень хороших игроков.

- Расскажите о своем голе.

- Наш защитник выбил мяч. Я попытался просчитать, как далеко он полетит. Когда понял, что далеко, побежал бороться. Подпрыгнул, ударил головой – и все. Тяжелый мяч.