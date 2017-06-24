Александр Мостовой: Черчесов должен готовить сборную к чемпионату мира

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение сборной России в матче Кубка конфедераций от команды Мексики со счетом 1:2.

- Игра сборной России против команды Мексики была нормальной, а вот результат, к сожалению, разочаровал. Сейчас не нужно менять тренера национальной команды, мы об этом говорим после каждого крупного турнира, и, честно говоря, эта тема уже немного приелась. Черчесов должен готовить команду к чемпионату мира, чтобы там выступить с ней достойно, - рассказал Мостовой в интервью ТАСС.

Сборная Мексики набрала семь очков, заняла второе место в группе А и вышла в полуфинал Кубка конфедераций. Сборная России заняла в группе третье место с тремя очками и не сумела выйти в плей-офф.