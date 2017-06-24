Александр Зверев стал соперником Федерера по финалу турнира в Галле
Источник: «Советский спорт»Комментарии
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Германии Александр Зверев вышел в финал теннисного турнира в немецком Галле,
призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.
Четвертый
номер посева Зверев в полуфинале за 1 час 53 минуты победил француза Ришара
Гаске со счетом 4:6. 6:4, 6:3.
Зверев
в финале турнира сыграет с первым сеяным швейцарцем Роджером Федерером, который
ранее в субботу одолел россиянина Карена Хачанова.
Турнир
АТР
Галле (Германия)
Покрытие: трава
Призовой фонд:
1 836 660
1/2 финала
Матч
Зверев А. (Германия) - Гаске Р. (Франция) - 4:6, 6:4, 6:3
Место и дата
24 июня 17:00, , Онлайн-трансляция
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