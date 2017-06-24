Борис Игнатьев: Можно хвалить команду за проведенный матч, но мы снова проиграли

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал поражение сборной России в матче Кубка конфедераций от команды Мексики со счетом 1:2.

- Нужно отметить, что сегодня наша сборная показала хороший футбол, хорошее игровое умение, ребята действовали достаточно агрессивно, чему способствовал атакующий состав. Игроки нашей команды много прессинговали, заставляли часто ошибаться соперника в выборе позиции и следующего хода, не давали мексиканцам свободного пространства.

Нужно обратить внимание на то, что нашим футболистам зачастую не хватает концентрации в простых эпизодах, в завершающих стадиях атак. Сложные вещи у нас получаются, а вот простые - почему-то нет. Это смазывает все то, что мы наработали - можно хвалить команду за проведенный матч, но мы снова проиграли. Команда допустила тактические ошибки в обороне, но следует отметить, что положительная динамика в игре сборной видна, потенциал у ребят есть, но пока этого мало, чтобы выходить в решающие стадии крупных турниров, - рассказал Игнатьев в интервью ТАСС.

Добавим, что сборная Мексики набрала семь очков, заняла второе место в группе А и вышла в полуфинал Кубка конфедераций. Сборная России заняла в группе третье место с тремя очками и не сумела выйти в плей-офф.