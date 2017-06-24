Станислав Черчесов: С удовольствием работаю в сборной и буду работать дальше

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов - о возможной отставке.

- Перед матчем прошла информация, что в случае невыхода из группы вас могут уволить. Готовы к отставке?

- Уточните, откуда такая информация.

- Источник не вправе называть, - отказался коллега.

- Сейчас самый модный журналист этот, так называемый, «источник». Я с удовольствием работаю и буду работать дальше. Причем, лучше, чем сейчас.