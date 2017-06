«Миннесота» выбрала нападающего ЦСКА Светлакова под общим 178-м номером

«Миннесота Уайлд» выбрала форварда ЦСКА Андрея Светлакова в шестом раунде драфта НХЛ-2017 под общим 178-м номером.

📰 Get to know Andrei Svetlakov → https://t.co/bRFV7ue3Ni#mnwild #NHLDraft pic.twitter.com/jTB8MARBKG