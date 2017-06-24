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«Миннесота» выбрала нападающего ЦСКА Светлакова под общим 178-м номером

Источник:  ХК «Миннесота Уайлд»Комментарии

«Миннесота Уайлд» выбрала форварда ЦСКА Андрея Светлакова в шестом раунде драфта НХЛ-2017 под общим 178-м номером.

Напомним, что 21-летний нападающий армейцев в минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ сыграл 37 матчей в составе ЦСКА и набрал 16 (4+12)очков.

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