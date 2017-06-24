Сборная России по пенальти обыграла японцев

Эркин Шагаев: В плей-офф с немцами будет не легче, чем сегодня с греками

Главный тренер мужской сборной России по водному поло Эркин Шагаев считает, что третья четверть победного матча его ватерполистов со сборной Греции на чемпионате Европы в Белграде получилась нервной.