Сборная России по пенальти обыграла японцев
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Ватерполисты
мужской сборной России по пенальти обыграли команду Японии в матче
утешительного турнира Суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной
Рузе.
В
игровое время матч закончился со счетом 12:12 (3:4, 5:2, 4:3, 0:3). Серию
пенальти сборная России выиграла со счетом 6:5.
В
воскресенье сборная России проведет матч за 5-6-е место против команды
Казахстана.
Суперфинал
Мировой лиги завершится в Рузе 25 июня.
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