Роман Павлюченко: Единственное, чего не хватило сборной России - это завершения атак

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал поражение национальной команды в матче Кубка конфедераций от Мексики со счетом 1:2.

- Единственное, чего не хватило сборной на этом турнире - это завершения атак. Если взять Португалию и Мексику, то они имеющиеся моменты забивают. Наверное, нам не хватает опыта, мастерства и хладнокровия, но по движению и самоотдаче никаких вопросов нет. Если брать все матчи, то играли наши ребята неплохо, мне сборная понравилась, но, к сожалению, нет наконечника атаки, который мог бы реализовывать голевые ситуации.

До чемпионата мира еще далековато, сборная может еще наполовину поменяться. Может, в нашей сборной через полгода вырастут звезды. Все равно участие в таких играх очень важно, футболистам национальной команды нужно играть против сильных соперников, нужно накапливать опыт, особенно новым игрокам сборной. Этот турнир уже прошлое, его нужно забыть, впереди чемпионат мира, - рассказал Павлюченко в интервью ТАСС.

Добавим, что сборная Мексики набрала семь очков, заняла второе место в группе А и вышла в полуфинал Кубка конфедераций. Сборная России заняла в группе третье место с тремя очками и не сумела выйти в плей-офф.