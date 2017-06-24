Нападающий Новой Зеландии Вуд: Португалия – отличная команда. Она воспользовалась нашими слабыми местами
Нападающий Новой Зеландии Крис Вуд поделился впечатлениями от поражения в матче с Португалией (0:4).
- Не скажу, что что-то пошло не так. Португалия - отличная команда. Она воспользовалась нашими слабыми местами. Мы хорошо начали, но соперник начал доминировать, получил пенальти. Он стал для нас несчастьем, а португальцам позволил оторваться.
- Он стал ключевым моментом?
- Нет, но он позволил сопернику выйти вперед. Потом португальцы реализовали еще один момент. Они забили еще дважды в последние десять минут. Мы пошли вперед, но нас ловили в быстрых атаках и наказывали. В этом причины поражения.
- Несмотря на отсутствие очков, есть что-то хорошее, что команда может взять с этого турнира?
- Много чего. Мы стараемся брать позитив из любой игры. Команда вернется более сильной, - приводит слова Вуда корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, сборная Португалии в матче третьего тура Кубка конфедераций обыграла Новую Зеландию со счетом 4:0. Голы в матче забили Криштиану Роналду, реализовавший пенальти, Бернарду Силва, Андре Гомеш и Нани.
По итогам группового этапа португальцы набрали семь очков и вышли в полуфинал с первого места группы А. Матч пройдет 28 июня в Казани, соперник определится завтра.
Матч
Новая Зеландия - Португалия - 0:4 (0:2)
Голы
Роналду 33 (0:1 - пен.). Силва Б. 37 (0:2). Гомеш 81 (0:3). Нани 90 (0:4).
Состав
Новая Зеландия: Маринович, Ингэм, Дюрант (Смелц, 74), Смит, Дойл, Боксолл, Льюис (Барбароузес, 66), Рохас, МакГлинчи (Туилома, 36), Томас, Вуд
Португалия: Патрисиу, Элизеу, Семеду, Алвеш, Пепе, Перейра, Моутинью, Силва Б. (Пицци, 46), Силва А., Роналду (Нани, 68), Куарежма (Мартинш, 84)
Предупреждения:
Льюис, 19; Ингэм, 82 - Семеду, 21; Пепе, 57
Судья:
Марк Гейгер (США)
Место и дата
24 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция