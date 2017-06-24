Нападающий Новой Зеландии Вуд: Португалия – отличная команда. Она воспользовалась нашими слабыми местами

Нападающий Новой Зеландии Крис Вуд поделился впечатлениями от поражения в матче с Португалией (0:4).

- Не скажу, что что-то пошло не так. Португалия - отличная команда. Она воспользовалась нашими слабыми местами. Мы хорошо начали, но соперник начал доминировать, получил пенальти. Он стал для нас несчастьем, а португальцам позволил оторваться.

- Он стал ключевым моментом?

- Нет, но он позволил сопернику выйти вперед. Потом португальцы реализовали еще один момент. Они забили еще дважды в последние десять минут. Мы пошли вперед, но нас ловили в быстрых атаках и наказывали. В этом причины поражения.

- Несмотря на отсутствие очков, есть что-то хорошее, что команда может взять с этого турнира?

- Много чего. Мы стараемся брать позитив из любой игры. Команда вернется более сильной, - приводит слова Вуда корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Роналду украли, установили рекорд турнира. Вы не смотрели мистический матч

Напомним, сборная Португалии в матче третьего тура Кубка конфедераций обыграла Новую Зеландию со счетом 4:0. Голы в матче забили Криштиану Роналду, реализовавший пенальти, Бернарду Силва, Андре Гомеш и Нани.

По итогам группового этапа португальцы набрали семь очков и вышли в полуфинал с первого места группы А. Матч пройдет 28 июня в Казани, соперник определится завтра.