Станислав Черчесов: Ошибка Акинфеева? Жизнь продолжается
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов - об игре вратаря команды Игоря Акинфеева.
- Как бывший вратарь можете объяснить ошибку Акинфеева? Он проваливает уже второй крупный турнир. Рассчитываете ли вы на него в будущем?
- Если честно не видел пока повтора момента, а в игре в этот момент был занят другим. Но просчеты бывают у каждого игрока. От этого никуда не денешься. Мы эту тему спокойно обсудим. Жизнь продолжается, спорт есть спорт. Убежден, что Акинфеев также будет в национальной команде. И будет доставлять удовольствие своей игрой.
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция