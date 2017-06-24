Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Мексика2 : 1Россия
Футбол  Новая Зеландия0 : 4Португалия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ЦСКА в товарищеском матче уступил «Штурму»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Товарищеский матч между австрийским «Штурмом» и московским ЦСКА завершился победой австрийского клуба. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Штурма».

В составе московских армейцев счет открыл Федор Чалов. У австрийцев в ответ забили Филипп Цулехнер и Филипп Хуспек.

Товарищеский матч

«Штурм» (Грац, Австрия) – ЦСКА (Москва, Россия) – 2:1

Голы: Цулехнер, 34, Хуспек, 71 – Чалов, 12.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Муса вернется в ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛМуса вернется в ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Зенит» с минимальным счетом уступил «Лудогорцу»«Зенит» в товарищеском матче на сборах в Австрии уступил «Лудогорцу» со счетом 0:1.Нобель Арустамян: Сумма трансфера Дриусси – 21 миллион евроКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал об условиях трансфера аргентинского форварда Себастьяна Дриусси из «Ривер Плейта» в «Зенит».Нобель Арустамян: Весь вопрос в сумме, которую должен будет заплатить «Зенит» за МаноласаКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился мнением о переговорах «Зенита» и итальянской «Ромы» по трансферу греческого защитника Костаса Маноласа.«Зенит» – «Лудогорец». Дзюба, Шатов и Кузяев выйдут в стартовом составеТренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом на товарищеский матч против «Лудогорца».Олич объявил о завершении карьерыБывший нападающий ЦСКА, «Баварии» и сборной Хорватии Ивица Олич объявил о завершении карьеры.«Локомотив» поздравил Сенникова с 41-м днем рожденияНа официальном сайте «Локомотива» появилось поздравление бывшего защитника команды Дмитрия Сенникова. Сегодня ему исполнился 41 год.«Краснодар» разгромил ростовский СКА в товарищеском матче«Краснодар» одержал крупную победу над СКА (Ростов-на-Дону) в товарищеском матче.«Тосно» в товарищеском матче разгромил «Долгопрудный», Милевский забил второй гол на сборах«Тосно» на сборе в Москве обыграл в товарищеском матче «Долгопрудный» со счетом 4:0.Филипп Будковский: В «Анжи» не останусь, на сборы с «Шахтером» не поедуНападающий Филипп Будковский заявил, что он не останется в «Анжи» по окончании срока аренды. Также он не планирует играть и за «Шахтер», которому принадлежит его контракт.Антон Заболотный: Сейчас главное - заложить хороший фундамент на сезонНападающий «Тосно» Антон Заболотный рассказал о предсезонном сборе команды в подмосковном Бору.Вратарь Медведев провел первую тренировку в «Локомотиве»Новичок «Локомотива» вратарь Никита Медведев провел первую тренировку с командой, находящейся на сборе в Австрии.Кристиан Ноба: В «Зените» - все самое лучшееПолузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от инфраструктуры санкт-петербургского клуба.Лебеденко может продолжить карьеру в московском «Арарате»Полузащитник Игорь Лебеденко может продолжить карьеру в московском «Арарате». Об этом сообщил вице-президент по информационной политике футбольного клуба Андраник Керопян.«Анжи» продлил аренду полузащитника «Ахмата» Кацаева«Анжи» продлил аренду полузащитника «Ахмата» Адлана Кацаева, сообщается на официальном сайте махачкалинского клуба.«Зенит» интересуется 19-летним полузащитником «ПСЖ»Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Лоренцо Каллегари входит в сферу интересов «Зенита», сообщает La Gazzetta dello Sport.«Краснодар» предлагает три миллиона евро защитнику «Шальке» АогоЗащитник «Шальке» Деннис Аого может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает Bild.Виталий Мутко: Самого удивляет, как могут девять человек брать и уходить из «Ростова»Глава РФС Виталий Мутко поделился мнением о массовом уходе футболистов из «Ростова».«Локомотив» ищет российского защитника, которого одобрит СеминПо информации «Советского спорта», «Локомотив» ведёт активные поиски российского защитника.Виталий Мутко: Нужно перенести атмосферу Кубка конфедераций на чемпионат РоссииВице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что атмосферу и уровень организации Кубка конфедераций-2017 нужно перенести на чемпионат России.
Футбол
Роман Павлюченко: Единственное, чего не хватило сборной России - это завершения атак
Футбол
Станислав Черчесов: С удовольствием работаю в сборной и буду работать дальше
Футбол
Борис Игнатьев: Можно хвалить команду за проведенный матч, но мы снова проиграли
Футбол
Александр Мостовой: Черчесов должен готовить сборную к чемпионату мира
все новости
Штурм
Штурмкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости