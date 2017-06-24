ЦСКА в товарищеском матче уступил «Штурму»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Товарищеский матч между австрийским
«Штурмом» и московским ЦСКА завершился победой австрийского клуба. Итоговый
счет матча – 2:1 в пользу «Штурма».
В составе московских
армейцев счет открыл Федор Чалов. У австрийцев в ответ забили Филипп Цулехнер и
Филипп Хуспек.
Товарищеский матч
«Штурм» (Грац, Австрия) –
ЦСКА (Москва, Россия) – 2:1
Голы: Цулехнер, 34,
Хуспек, 71 – Чалов, 12.
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