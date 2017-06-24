Сборная России не может выйти из группы на крупных турнирах с 2008 года
Проиграв сборной Мексики
на Кубке конфедераций (1:2), сборная России не сумела выйти из группы. В
последний раз ей это удавалось на Евро-2008.
Напомним, что на том турнире сборная России дошла до полуфинала. На чемпионат мира 2010 года сборная России не вышла, на Евро-2012 россияне пробились, но не вышли из группы. Наконец, на ЧМ-2014 сборная России также не сумела выйти в плей-офф.
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция