Сборная России не может выйти из группы на крупных турнирах с 2008 года

Проиграв сборной Мексики на Кубке конфедераций (1:2), сборная России не сумела выйти из группы. В последний раз ей это удавалось на Евро-2008.

Напомним, что на том турнире сборная России дошла до полуфинала. На чемпионат мира 2010 года сборная России не вышла, на Евро-2012 россияне пробились, но не вышли из группы. Наконец, на ЧМ-2014 сборная России также не сумела выйти в плей-офф.