Руслан Нигматуллин: Акинфеев мог выручить в обеих голах мексиканцев

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что Игорь Акинфеев имел шансы выручить сборную России по футболу в моментах с двумя пропущенными мячами от сборной Мексики в матче Кубка конфедераций.

«В первом голевом эпизоде у наших ворот была ситуация непростая – мяч шел по дуге, в противоход. Шансы выручить (у Акинфеева) были, как и во втором эпизоде. Он стал главным. Вместо игры головой Игорь выбрал игру ногой, тем самым, он сильно опоздал к мячу. Поэтому и нападающий сборной Мексики успел сыграть на опережение. На этом все для нас закончилось», - приводит «Р-Спорт» слова Нигматуллина.

Сборная России в субботу проиграла команде Мексики в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций со счетом 1:2 и завершила выступление на турнире.