Руслан Нигматуллин: Акинфеев мог выручить в обеих голах мексиканцев
Бывший
вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что Игорь Акинфеев имел
шансы выручить сборную России по футболу в моментах с двумя пропущенными мячами
от сборной Мексики в матче Кубка конфедераций.
«В первом голевом эпизоде у
наших ворот была ситуация непростая – мяч шел по дуге, в противоход. Шансы
выручить (у Акинфеева) были, как и во втором эпизоде. Он стал главным. Вместо
игры головой Игорь выбрал игру ногой, тем самым, он сильно опоздал к мячу. Поэтому
и нападающий сборной Мексики успел сыграть на опережение. На этом все для нас
закончилось», - приводит «Р-Спорт» слова Нигматуллина.
Сборная России в субботу проиграла команде Мексики в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций со счетом 1:2 и завершила выступление на турнире.
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция