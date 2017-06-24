«Зенит» с минимальным счетом уступил «Лудогорцу»
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
«Зенит» в товарищеском матче на сборах в Австрии уступил «Лудогорцу» со счетом 0:1.
Единственный гол на 23-й минуте забил Сисиньо.
Стартовый состав «Зенита» выглядел следующим образом: Лодыгин - Терентьев, Новосельцев, Хави Гарсия, Кришито - Шатов, Нобоа, Кузяев, Молло - Кокорин, Дзюба.
Матч петербуржцы закончили в составе: Бабурин, Анюков, Карпов, Иванович, Маурисио, Круговой, Цаллагов, Эрнани, Мак, Панюков, Джорджевич.
Напомним, в предыдущей товарищеской встрече сине-бело-голубые уступили софийскому ЦСКА (1:2). Следующий матч «Зенит» проведет 4 июля против «Аустрии».
Матч
Место и дата
24 июня 19:00, Вилдер Кайзер, Онлайн-трансляция
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