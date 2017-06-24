Станислав Черчесов: Если пенальти были, то зачем тогда вообще видеоарбитры?
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов - о неназначенных пенальти.
- Злитесь ли вы на видеоарбитра? Судья не назначил два пенальти – на Жиркове и Смолове, - был уверен иностранный журналист.
- Злиться как-то нет времени. Честно говоря, не видел еще повтора. По ходу игры и по динамике моментов чувствовал, что там может быть пенальти. Но, не знаю, смотрелся ли первый эпизод видеоарбитром. Нам ведь не докладывают. Если пенальти были, но не назначили, тогда какой смысл вообще в этих видеоповторах? А если не было, тогда никаких вопросов. Не хотел бы сейчас об этом дискутировать. Моя работа – это руководить командой. - говорит Черчесов.
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция