Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Мексика2 : 1Россия
Футбол  Новая Зеландия0 : 4Португалия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кузнецов вышел во второй круг квалификации турнира в Истборне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Андрей Кузнецов вышел во второй круг квалификации теннисного турнира в английском Истборне, призовой фонд которого превышает 630 тысяч евро.

В первом раунде квалификации Кузнецов за 49 минут победил Такани Гаранганга из Зимбабве со счетом 6:0, 6:3.

Следующим соперником россиянина будет победитель матча Ежи Янович (Польша) – Франко Шкугор (Хорватия).

Турнир АТР

Истборн (Англия)

Покрытие: трава

Призовой фонд: 630 тыс. евро

Квалификация

Андрей Кузнецов (Россия) – Такани Гаранганг (Зимбабве) – 6:0, 6:3.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россия проиграла Мексике, Португалия разгромила Новую Зеландию, Хачанов уступил Федереру, поул Хэмилтона. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Александр Зверев стал соперником Федерера по финалу турнира в ГаллеПредставитель Германии Александр Зверев вышел в финал теннисного турнира в немецком Галле, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.Хачанов уступил Федереру в полуфинале турнира в ГаллеМатч 1/2 финала турнира АТР в Галле (Германия) между россиянином Кареном Хачановым и швейцарцем Роджером Федерером завершился победой швейцарского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (5) в пользу Федерера.Панарин обменян в «Коламбус», трансфер Дриусси в «Зенит» может сорваться, Хачанов обыграл Рублева. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Британский теннисист Эванс сдал положительный допинг-тестТеннисист из Великобритании Даниэль Эванс уличен в нарушении антидопинговых правил. Он сдал положительный допинг-тест.Однорукий теннисист всухую выиграл матч на профессиональном турниреОднорукий теннисист всухую выиграл матч на профессиональном турниреНовозеландский теннисист Алекс Хант, выступающий с протезом руки, набрал первые очки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).Хачанов одолел Рублева и вышел в полуфинал турнира в Галле, где может сыграть против ФедерераРоссийский теннисист Карен Хачанов обыграл своего соотечественника Андрея Рублева в рамках 1/4 финала турнира в Галле.Федерер вышел в четвертьфинал турнира в ГаллеШвейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в четвертьфинал турнира в немецком Галле, призовой фонд которого составляет более 1,8 миллиона евро.Медведев вышел в четвертьфинал турнира в ЛондонеРоссийский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.Однорукий теннисист набрал первые очки в рейтинге АТРНовозеландский теннисист Алекс Хант, выступающий с протезом руки, набрал первые очки в рейтинге АТР. Об этом сообщает Lenta.ru.Рублев обыграл Южного в 1/8 финала турнира в ГаллеМатч 1/8 финала турнира в Галле (Германия) между россиянами Андреем Рублевым и Михаилом Южным завершился победой Рублева. Итоговый счет матча – 6:0, 3:6, 6:3.Хачанов на отказе Нисикори вышел в четвертьфинал турнира в ГаллеРоссийский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Галле, поскольку его соперник из Японии Кей Нисикори отказался от продолжения борьбы при счет 2:3 в первом сете.Вильфрид Тсонга: Порой соперник играет отлично и ничего тут не поделатьФранцузский теннисист Вильфрид Тсонга подвел итоги своего поражения от уроженца Люксембурга Жиля Мюллера во втором круге турнира в Лондоне.Медведев вышел во второй круг турнира в ЛондонеРоссийский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.Маррэй проиграл в первом круге турнира в ЛондонеШотландский теннисист Энди Маррэй потерпел неожиданное поражение на старте турнира в Лондоне, имеющим призовой фонд более 1,8 миллиона евро.Южный одолел Карловича на старте турнира в ГаллеРоссийский теннисист Михаил Южный пробился во второй круг турнира в немецком Галле, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.Вавринка проиграл Лопесу на старте турнира в ЛондонеШвейцарский теннисист Стэн Вавринка не смог преодолеть барьер первого круга на турнире в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.Федерер с победы стартовал на турнире в ГаллеШвейцарский теннисист Роджер Федерер вышел во второй раунд турнира в немецком Галле, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.Хачанов обыграл Симона в первом раунде турнира в ГаллеМатч первого раунда турнира АТР в Галле (Германия) между россиянином Кареном Хачановым и французом Жилем Симоном завершился победой российского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:2, 6:7 (2), 6:3 в пользу Хачанова.Карен Хачанов провел совместную тренировку с ФедереромРоссийский теннисист Карен Хачанов провел тренировку с легендарным швейцарцем Роджером Федерером.
Футбол
«Зенит» с минимальным счетом уступил «Лудогорцу»
Футбол
Сборная России не может выйти из группы на крупных турнирах с 2008 года
Футбол
ЦСКА в товарищеском матче уступил «Штурму»
Футбол
Станислав Черчесов: Ошибка Акинфеева? Жизнь продолжается
все новости
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецоввсе новости
ATP Tour
ATP Tour