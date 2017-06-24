Кузнецов вышел во второй круг квалификации турнира в Истборне
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянин
Андрей Кузнецов вышел во второй круг квалификации теннисного турнира в английском
Истборне, призовой фонд которого превышает 630 тысяч евро.
В
первом раунде квалификации Кузнецов за 49 минут победил Такани Гаранганга из
Зимбабве со счетом 6:0, 6:3.
Следующим
соперником россиянина будет победитель матча Ежи Янович (Польша) – Франко
Шкугор (Хорватия).
Турнир АТР
Истборн
(Англия)
Покрытие:
трава
Призовой
фонд: 630 тыс. евро
Квалификация
Андрей Кузнецов (Россия) – Такани Гаранганг (Зимбабве) – 6:0,
6:3.
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