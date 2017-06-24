Россия проиграла Мексике, Португалия разгромила Новую Зеландию, Хачанов уступил Федереру, поул Хэмилтона. Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт»
представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.
1. Сборная России уступила
сборной Мексики и не смогла выйти в полуфинал Кубка конфедераций.
2. В параллельном матче
Португалия разгромила Новую Зеландию и выиграла группу.
3. Карен Хачанов уступил
Роджеру Федереру в полуфинале турнира в Галле.
4. Льюис Хэмилтон выиграл
квалификацию Гран-при Азербайджана.
5. Российские клубы
продолжают готовиться к сезону. ЦСКА в товарищеском матче уступил «Штурму», а «Зенит»
- «Лудогорцу».
Текст дня: Обидно. Глупо. Несправедливо? Cборная
России проиграла Мексике свой лучший матч
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