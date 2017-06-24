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Россия проиграла Мексике, Португалия разгромила Новую Зеландию, Хачанов уступил Федереру, поул Хэмилтона. Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. Сборная России уступила сборной Мексики и не смогла выйти в полуфинал Кубка конфедераций.

2. В параллельном матче Португалия разгромила Новую Зеландию и выиграла группу.

3. Карен Хачанов уступил Роджеру Федереру в полуфинале турнира в Галле.

4. Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана.

5. Российские клубы продолжают готовиться к сезону. ЦСКА в товарищеском матче уступил «Штурму», а «Зенит» - «Лудогорцу».

Текст дня: Обидно. Глупо. Несправедливо? Cборная России проиграла Мексике свой лучший матч


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