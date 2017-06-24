Артем Зеленков: Цель сборной России – финал Мировой лиги
Либеро сборной России Артем
Зеленков сообщил, что цель национальной команды на «Финал шести» Мировой лиги –
добраться до решающего матча турнира.
«Выход в «Финал
шести» Мировой лиги – это хорошее достижение для нас. Сборная серьезно
обновилась в этом сезоне. К последнему уикенду Мировой лиги наша команда
разыгралась. Теперь постараемся в «Финале шести» побороться за
медали. Цель нашей команды – выйти в финал. Попробуем добиться этого. Конкуренты
у нас сильные, но статистами мы точно не будем!», - приводит «Р-Спорт»
слова Зеленкова.
Мужская сборная России по
итогам интерконтинентального раунда Мировой лиги вышла в «Финал шести», который
пройдет в бразильской Куритибе 4-8 июля. В группе J россияне сыграют с
командами Бразилии и Канады. Две лучшие команды из группы выйдут в полуфинал.