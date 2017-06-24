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Артем Зеленков: Цель сборной России – финал Мировой лиги

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Либеро сборной России Артем Зеленков сообщил, что цель национальной команды на «Финал шести» Мировой лиги – добраться до решающего матча турнира.

«Выход в «Финал шести» Мировой лиги – это хорошее достижение для нас. Сборная серьезно обновилась в этом сезоне. К последнему уикенду Мировой лиги наша команда разыгралась. Теперь постараемся в «Финале шести» побороться за медали. Цель нашей команды – выйти в финал. Попробуем добиться этого. Конкуренты у нас сильные, но статистами мы точно не будем!», - приводит «Р-Спорт» слова Зеленкова.

Мужская сборная России по итогам интерконтинентального раунда Мировой лиги вышла в «Финал шести», который пройдет в бразильской Куритибе 4-8 июля. В группе J россияне сыграют с командами Бразилии и Канады. Две лучшие команды из группы выйдут в полуфинал.

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