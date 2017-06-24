Игорь Акинфеев: Критика? А что сделать? Повеситься пойти?
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев - после матча с Мексикой.
- Вы обсуждаете тот эпизод. Понимаю, это работа журналиста - ничего страшного. А выглядело это так, как все видели. Мяч долго летел, соперник рванул к нему - и гол. Одна наша ошибка... Больше нечего сказать, - говорит Акинфеев.
- Готовы к масштабной критике?
- Пожалуйста, критикуйте. Негатив со всех сторон? А что, мне пойти и повеситься теперь?
- На что мы способны на ЧМ?
- Пока рано говорить об этом. Сначала нужно выйти из группы. Думаю, если мы будем продолжать в том же ключе, то все получится. При должной поддержке. Конечно, нас есть за что критиковать, но имеются и позитивные моменты, кто бы что ни говорил. Нужно уважать друг друга. Счет на табло, но, думаю, хоть какая-то, но игра появилась. А итоги подведут те, кто должен.
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция