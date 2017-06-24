Игорь Акинфеев: Критика? А что сделать? Повеситься пойти?

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев - после матча с Мексикой.

- Вы обсуждаете тот эпизод. Понимаю, это работа журналиста - ничего страшного. А выглядело это так, как все видели. Мяч долго летел, соперник рванул к нему - и гол. Одна наша ошибка... Больше нечего сказать, - говорит Акинфеев.

- Готовы к масштабной критике?

- Пожалуйста, критикуйте. Негатив со всех сторон? А что, мне пойти и повеситься теперь?

- На что мы способны на ЧМ?

- Пока рано говорить об этом. Сначала нужно выйти из группы. Думаю, если мы будем продолжать в том же ключе, то все получится. При должной поддержке. Конечно, нас есть за что критиковать, но имеются и позитивные моменты, кто бы что ни говорил. Нужно уважать друг друга. Счет на табло, но, думаю, хоть какая-то, но игра появилась. А итоги подведут те, кто должен.

Видео грубой ошибки Акинфеева