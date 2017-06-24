Жоау Моутинью: Португалии приятна поддержка россиян на Кубке конфедераций

Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью поделился впечатлениями от победы над Новой Зеландией (4:0).

- Мы с хорошим результатом и хорошей игрой смогли выйти из группы. Теперь нам нужно отдохнуть и подготовиться к полуфиналу, чтобы быть к нему в оптимальной форме.

- Российские болельщики хорошо относятся к сборной Португалии. Рассчитываете, что они и дальше будут помогать вам?

- Главные для нас - все равно португальские болельщики, но и поддержка россиян приятна. Очень здорово, когда тебя узнают в других странах, - приводит слова Моутинью корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, сборная Португалии в матче третьего тура Кубка конфедераций обыграла Новую Зеландию со счетом 4:0. Голы в матче забили Криштиану Роналду, реализовавший пенальти, Бернарду Силва, Андре Гомеш и Нани.

По итогам группового этапа португальцы набрали семь очков и вышли в полуфинал с первого места группы А. Матч пройдет 28 июня в Казани, соперник определится завтра.