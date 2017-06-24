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Севастова и Гергес сыграют в финале турнира на Мальорке

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Латвийка Анастасия Севастова стала финалисткой теннисного турнира в испанской Мальорке, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

В полуфинале Севастова обыграла француженку Каролин Гарсию со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

В финале соревнований Севастова сыграет с немкой Юлией Гергес, которая ранее в субботу одолела американку Кэтрин Картан Беллис со счетом 6:1, 6:1.

Турнир WTA
Мальорка (Испания)
Покрытие: трава
Призовой фонд: 226750 долларов
Полуфиналы

Анастасия Севастова (Латвия) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:4, 6:2.
Юлия Гергес (Германия) – Кэтрин Беллис (США) – 6:1, 6:1.

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