Севастова и Гергес сыграют в финале турнира на Мальорке
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Латвийка
Анастасия Севастова стала финалисткой теннисного турнира в испанской Мальорке,
призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
В
полуфинале Севастова обыграла француженку Каролин Гарсию со счетом 6:4, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 13 минут.
В
финале соревнований Севастова сыграет с немкой Юлией Гергес, которая ранее в
субботу одолела американку Кэтрин Картан Беллис со счетом 6:1, 6:1.
Турнир WTA
Мальорка (Испания)
Покрытие: трава
Призовой фонд: 226750 долларов
Полуфиналы
Анастасия
Севастова (Латвия) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:4, 6:2.
Юлия Гергес (Германия) – Кэтрин Беллис (США) – 6:1, 6:1.
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