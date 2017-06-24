Жоау Моутинью: Желаю Коэнтрау счастья в «Спортинге»

Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью поделился мнением о переходе Коэнтрау в «Спортинг».

- Фабио Коэнтрау перешел в «Спортинг». Вас это удивило?

- Я очень рад за него, он уже доказал свой уровень и ценность. Будем наблюдать за тем, как он себя проявит в новой команде. Как друг желаю ему счастья, - приводит слова Моутинью корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, защитник «Реала» Фабио Коэнтрау проведет сезон-2017/18 в «Спортинге».