Андре Силва: Футболистам Португалии не важно, с кем играть в полуфинале Кубка конфедераций

Нападающий сборной Португалии Андре Силва поделился впечатлениями от победы над Новой Зеландией (4:0).

- Новая Зеландия - сильная команда, нам было очень непросто, но нам удалось реализовать свои моменты. В первом тайме мы играли не так хорошо, новозеландцы физически сильны. Это футбол, так бывает. Но после перерыва все пришло в норму.

- Расскажите о голе.

- Я ждал своих партнеров, но никого не дождался и пробил сам. Подумал, что попытаю счастья, и забил.

- С кем хотите сыграть дальше?

- Все команды, которые пробьются в плей-офф очень сильны, нам не важно, с кем играть. Не нужно загадывать, что будет дальше, надо идти шаг за шагом. Полуфинальный матч очень важен. В каждой игре мы будем показывать максимум, - приводит слова Роналду корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, сборная Португалии в матче третьего тура Кубка конфедераций обыграла Новую Зеландию со счетом 4:0. Голы в матче забили Криштиану Роналду, реализовавший пенальти, Бернарду Силва, Андре Гомеш и Нани.

По итогам группового этапа португальцы набрали семь очков и вышли в полуфинал с первого места группы А. Матч пройдет 28 июня в Казани, соперник определится завтра.