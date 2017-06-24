Андре Силва: Футболистам Португалии не важно, с кем играть в полуфинале Кубка конфедераций
Нападающий сборной Португалии Андре Силва поделился впечатлениями от победы над Новой Зеландией (4:0).
- Новая Зеландия - сильная команда, нам было очень непросто, но нам удалось реализовать свои моменты. В первом тайме мы играли не так хорошо, новозеландцы физически сильны. Это футбол, так бывает. Но после перерыва все пришло в норму.
- Расскажите о голе.
- Я ждал своих партнеров, но никого не дождался и пробил сам. Подумал, что попытаю счастья, и забил.
- С кем хотите сыграть дальше?
- Все команды, которые пробьются в плей-офф очень сильны, нам не важно, с кем играть. Не нужно загадывать, что будет дальше, надо идти шаг за шагом. Полуфинальный матч очень важен. В каждой игре мы будем показывать максимум, - приводит слова Роналду корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, сборная Португалии в матче третьего тура Кубка конфедераций обыграла Новую Зеландию со счетом 4:0. Голы в матче забили Криштиану Роналду, реализовавший пенальти, Бернарду Силва, Андре Гомеш и Нани.
По итогам группового этапа португальцы набрали семь очков и вышли в полуфинал с первого места группы А. Матч пройдет 28 июня в Казани, соперник определится завтра.
Матч
Новая Зеландия - Португалия - 0:4 (0:2)
Голы
Роналду 33 (0:1 - пен.). Силва Б. 37 (0:2). Гомеш 81 (0:3). Нани 90 (0:4).
Состав
Новая Зеландия: Маринович, Ингэм, Дюрант (Смелц, 74), Смит, Дойл, Боксолл, Льюис (Барбароузес, 66), Рохас, МакГлинчи (Туилома, 36), Томас, Вуд
Португалия: Патрисиу, Элизеу, Семеду, Алвеш, Пепе, Перейра, Моутинью, Силва Б. (Пицци, 46), Силва А., Роналду (Нани, 68), Куарежма (Мартинш, 84)
Предупреждения:
Льюис, 19; Ингэм, 82 - Семеду, 21; Пепе, 57
Судья:
Марк Гейгер (США)
Место и дата
24 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция