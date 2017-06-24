Федор Смолов: Пенальти - стопроцентный. Я вообще не симулирую

Нападающий сборной России Федор Смолов - по итогам игры со сборной Мексики (1:2) на Кубке конфедераций.

- Чего не хватило для нужного результата?

- Большего количества голов. Моменты были. Плюс необязательны мячи пропустили, что первый, что второй. Не скажу, что они вытекали из логики игры, - говорит Смолов. – Очень грустно вылетать. Искренне благодарен всем тем, кто поддерживал нас и верил. Поверьте, мы переживаем больше всех.

- Мексиканцы удивили чем-то?

- Мы к ним готовились. Скажу откровенно: игра давалась не так тяжело, как с португальцами. Но не смогли реализовать свои моменты. И судья не дал стопроцентный пенальти на мне. Защитник толкнул меня в спину и ударил по опорной ноге. Поэтому я и упал – а так собирался бить по воротам. Касание было – это факт. Я вообще не симулирую.

- Какой матч для сборной лучший на турнире?

- С Новой Зеландией, наверное. Кто-то скажет, что это не такой сильный соперник. Но мексиканцы, например, их с большим трудом одолели.