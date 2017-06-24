Федор Смолов: Пенальти - стопроцентный. Я вообще не симулирую
Нападающий сборной России Федор Смолов - по итогам игры со сборной Мексики (1:2) на Кубке конфедераций.
- Чего не хватило для нужного результата?
- Большего количества голов. Моменты были. Плюс необязательны мячи пропустили, что первый, что второй. Не скажу, что они вытекали из логики игры, - говорит Смолов. – Очень грустно вылетать. Искренне благодарен всем тем, кто поддерживал нас и верил. Поверьте, мы переживаем больше всех.
- Мексиканцы удивили чем-то?
- Мы к ним готовились. Скажу откровенно: игра давалась не так тяжело, как с португальцами. Но не смогли реализовать свои моменты. И судья не дал стопроцентный пенальти на мне. Защитник толкнул меня в спину и ударил по опорной ноге. Поэтому я и упал – а так собирался бить по воротам. Касание было – это факт. Я вообще не симулирую.
- Какой матч для сборной лучший на турнире?
- С Новой Зеландией, наверное. Кто-то скажет, что это не такой сильный соперник. Но мексиканцы, например, их с большим трудом одолели.
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция