Евгений Тищенко: Я рад, что завоевал вторую золотую медаль для нашей страны

Чемпион Европы в категории до 91 кг Евгений Тищенко дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту» сразу по окончании золотого для него чемпионата Европы в Харькове.

- Евгений, прокомментируйте свой финальный бой против Чивена Кларка.

- Бой получился тяжелым. Вообще все бои выдались напряженными. Слава богу всё получилось. Мы долго готовились к этому чемпионату. Я рад, что принес вторую золотую медаль для нашей страны.

- Вы защитили звание чемпиона Европы. Какую медаль сложнее было завоевать?

- Да, я стал двукратным чемпионом Европы. Каждый турнир по-своему особенный, тяжелый. Наверное, в этот раз было сложнее, потому что я действующий олимпийский чемпион, и на мне был какой-то психологический груз. Первые бои мне тяжело давались. Думаю, это связанно именно с этим.

- Какие планы на ближайшее будущее?

- Нужно хорошо отдохнуть, а потом начнем подготовку к чемпионату мира в Гамбурге. Я надеюсь подойти в оптимальной форме. Соперники там будут гораздо сильнее и опытнее. Нужно настраиваться и готовиться дальше.