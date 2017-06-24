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Бирлова и Макрогузова стали вторыми на этапе ЧЕ в Бадене

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова стали вторыми на первом этапе чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в австрийском Бадене.

В финале россиянки уступили немецкому дуэту Шанталь Лаборье/Юлия Зуде со счетом 1-2 (17:21, 21:17, 13:15).

В матче за третье место швейцарки Нина Бетшарт и Таня Хюберли обыграли Кристину Колоцову и Михалу Квапилову из Чехии со счетом 2-1 (21:18, 19:21, 16:14).

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