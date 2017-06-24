Бирлова и Макрогузова стали вторыми на этапе ЧЕ в Бадене
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянки
Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова стали вторыми на первом этапе
чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в австрийском Бадене.
В
финале россиянки уступили немецкому дуэту Шанталь Лаборье/Юлия Зуде со счетом
1-2 (17:21, 21:17, 13:15).
В
матче за третье место швейцарки Нина Бетшарт и Таня Хюберли обыграли Кристину
Колоцову и Михалу Квапилову из Чехии со счетом 2-1 (21:18, 19:21, 16:14).
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