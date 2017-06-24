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Александр Бубнов: Я не стал бы вешать всю вину на Черчесова

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча Кубка конфедераций Россия – Мексика. Напомним, что мексиканцы победили со счетом 2:1.

«Мы забили первыми, что было очень важно. Ведь это идеальный сценарий, поскольку сборная России лучше разрушает, чем созидает. Команда Черчесова больше отрабатывала игру вторым номером – так ей было легче наладить организацию игры. Факт, что для сборной это был наиболее простой вариант дать результат. Тем не менее, грубые ошибки в обороне никуда не ушли: Ерохин ошибся так же, как Кудряшов в матче с Португалией. Ляп Акинфеева при втором пропущенном голе вовсе перечеркнул все шансы на выход из группы.

Эпизодами сборная играла лучше, чем в матче с португальцами. Мы создали больше моментов, но, к сожалению, игра у нашей команды по-прежнему не поставлена. Мы плохо контролируем мяч и не можем обеспечить систематическое давление на ворота соперника. Классный соперник этим пользуется и берет инициативу в свои руки, добиваясь результата.

Стыдно ли за это сборную? С точки зрения самоотдачи никаких претензий быть не может. Ребята старались, но это наш уровень на сегодняшний день. с классными командами нас хватает на один тайм, поэтому можно заключить, что нашего класса достаточно для Новой Зеландии и Австралия, если говорить о Кубке конфедераций. с этими командами мы можем конкурировать, тогда как с мексиканцами, чилийцами, немцами и португальцами – нет.

При этом я бы не стал вешать всю вину на Черчесова, поскольку у него есть свой уровень, который был известен и до приглашения в сборную. Основную претензию я бы адресовал руководству, которое его назначало», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч проходил в Казани на стадионе «Казань Арена». Сборная России открыла счет после точного удара по диагонали низом в исполнении Александра Самедова, к которому мяч в штрафной в ходе атаки хозяев турнира. Через пять минут Мексика отыгралась благодаря удару головой Нестора Араухо, который перебросил Акинфеева.

Во втором тайме сборная Мексики вышла вперед. Ирвин Лосано после выноса от своей штрафной пробил над Акинфеевым, когда российский вратарь вышел далеко из ворот. Гол Морено мог стать третьим, но после просмотра видеоповтора арбитр отменил его из-за офсайда. Затем за вторую желтую карточку с поля был удален Юрий Жирков. Игорь Смольников имел хорошую возможность сравнять счет, но с близкого расстояния пробил выше ворот.

Сборная Мексики набрала семь очков, заняла второе место в группе А и вышла в полуфинал Кубка конфедераций. Сборная России заняла в группе третье место с тремя очками и не сумела выйти в плей-офф.

Матч

Мексика - Россия - 2:1 (1:1)

Голы

Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).

Состав

Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)

Предупреждения:

Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88

Удаления:

нет - Жирков, 68

Место и дата

24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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