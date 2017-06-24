Российские шахматисты уступили китайцам, шахматистки – одолели полек
Шахматисты
мужской сборной России уступили команде Китая в седьмом туре командного
чемпионата мира, который проходит в Ханты-Мансийске.
Встреча
завершилась со счетом 2,5-1,5 в пользу китайцев. Ян Непомнящий, Никита Витюгов
и Максим Матлаков завершили свои партии вничью, а Владимир Федосеев своему сопернику
уступил.
После
семи туров сборная России с 11 очками занимает второе место в таблице. Лидируют
китайцы (12 очков), третье место занимают поляки – 10.
В
женском турнире россиянки в седьмом туре победили команду Польши. Победы
одержали Александра Костенюк, Валентина Гунина и Александра Горячкина, а
Екатерина Лагно свою партию вничью завершила.
Россиянки,
набрав 12 очков, после семи туров делят первое место с украинками, а третье место
занимают китаянки – девять баллов.
Командный
чемпионат мира по шахматам в Ханты-Мансийске продлится до 27 июня.