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Российские шахматисты уступили китайцам, шахматистки – одолели полек

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Шахматисты мужской сборной России уступили команде Китая в седьмом туре командного чемпионата мира, который проходит в Ханты-Мансийске.

Встреча завершилась со счетом 2,5-1,5 в пользу китайцев. Ян Непомнящий, Никита Витюгов и Максим Матлаков завершили свои партии вничью, а Владимир Федосеев своему сопернику уступил.

После семи туров сборная России с 11 очками занимает второе место в таблице. Лидируют китайцы (12 очков), третье место занимают поляки – 10.

В женском турнире россиянки в седьмом туре победили команду Польши. Победы одержали Александра Костенюк, Валентина Гунина и Александра Горячкина, а Екатерина Лагно свою партию вничью завершила.

Россиянки, набрав 12 очков, после семи туров делят первое место с украинками, а третье место занимают китаянки – девять баллов.

Командный чемпионат мира по шахматам в Ханты-Мансийске продлится до 27 июня.

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