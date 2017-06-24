Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Мексика2 : 1Россия
Футбол  Новая Зеландия0 : 4Португалия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нападающий Новой Зеландии Боксолл: Россия была добра к нам, люди к нам относились дружелюбно

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник сборной Новой Зеландии Майкл Боксолл поделился впечатлениями от поражения в матче с Португалией (0:4).

- Начало матча у нас получилось хорошим. Но пенальти помог португальцам сбросить давление и облегчил им игру. У них очень квалифицированная команда: она много контролировала мяч, создала больше моментов, и игроки, которые там есть, должны были их реализовывать.

- Португалия - главный фаворит плей-офф?
- Я не настолько уверен. Давайте посмотрим на другую группу. Португалия была очень сильна сегодня, хорошая команда у Германии, хоть там и одни молодые игроки. Кстати, как сыграли Мексика с Россией?

- 2:1, победила Мексика.
- Значит, она вышла в полуфинал. Думаю, турнир выиграет Португалия, Германия или Мексика.

- Команда не набрала ни одного очка. Вам бы хотелось как можно скорее Кубок конфедераций?
- Нам было трудно, так как мы не все время сталкиваемся с таким сопротивлением. Нам надо выучить много уроков с турнира, улучшить много вещей и научиться побеждать команды подобного уровня. Мы получили отличный опыт. Россия была добра к нам, люди к нам относились дружелюбно. Я с удовольствием провел тут время. Мы не получили того результата, которого хотели, но надеюсь, мы сделаем правильные выводы и вернемся сюда в следующем году, - приводит слова Боксолла корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Роналду украли, установили рекорд турнира. Вы не смотрели мистический матч

Напомним, сборная Португалии в матче третьего тура Кубка конфедераций обыграла Новую Зеландию со счетом 4:0. Голы в матче забили Криштиану Роналду, реализовавший пенальти, Бернарду Силва, Андре Гомеш и Нани. 

По итогам группового этапа португальцы набрали семь очков и вышли в полуфинал с первого места группы А. Матч пройдет 28 июня в Казани, соперник определится завтра.  

Матч

Новая Зеландия - Португалия - 0:4 (0:2)

Голы

Роналду 33 (0:1 - пен.). Силва Б. 37 (0:2). Гомеш 81 (0:3). Нани 90 (0:4).

Состав

Новая Зеландия: Маринович, Ингэм, Дюрант (Смелц, 74), Смит, Дойл, Боксолл, Льюис (Барбароузес, 66), Рохас, МакГлинчи (Туилома, 36), Томас, Вуд

Португалия: Патрисиу, Элизеу, Семеду, Алвеш, Пепе, Перейра, Моутинью, Силва Б. (Пицци, 46), Силва А., Роналду (Нани, 68), Куарежма (Мартинш, 84)

Предупреждения:

Льюис, 19; Ингэм, 82 - Семеду, 21; Пепе, 57

Судья:

Марк Гейгер (США)

Место и дата

24 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Самедов: Не понимаю, почему не дали пенальти на СмоловеПолузащитник сборной России Александр Самедов - после игры с Мексикой.Александр Бубнов: Я не стал бы вешать всю вину на ЧерчесоваФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча Кубка конфедераций Россия – Мексика. Напомним, что мексиканцы победили со счетом 2:1.Ни слова о «Реале». Роналду снова не дал журналистам спросить про налогиНи слова о «Реале». Роналду снова не дал журналистам спросить про налогиКриштиану и Сантуш ругали газон стадиона «Санкт-Петербург», а тренер новозеландцев искал позитив и в поражении 0:4.Федор Смолов: Пенальти - стопроцентный. Я вообще не симулируюНападающий сборной России Федор Смолов - по итогам игры со сборной Мексики (1:2) на Кубке конфедераций.Андре Силва: Футболистам Португалии не важно, с кем играть в полуфинале Кубка конфедерацийНападающий сборной Португалии Андре Силва поделился впечатлениями от победы над Новой Зеландией (4:0).Добро пожаловать! Посторонним вход воспрещен! Россия покинула Кубок конфедерацийДобро пожаловать! Посторонним вход воспрещен! Россия покинула Кубок конфедерацийВ последнее время групповые этапы крупных футбольных турниров вызывают у наших болельщиков тяжелые эмоции. Теперь - отмучились.Жоау Моутинью: Португалии приятна поддержка россиян на Кубке конфедерацийПолузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью поделился впечатлениями от победы над Новой Зеландией (4:0).Игорь Акинфеев: Критика? А что сделать? Повеситься пойти?Вратарь сборной России Игорь Акинфеев - после матча с Мексикой.Луиш Нету: Слежу за сборами «Зенита»Защитник сборной Португалии Луиш Нету поделился впечатлениями от победы над Новой Зеландией (4:0).Россия проиграла Мексике, Португалия разгромила Новую Зеландию, Хачанов уступил Федереру, поул Хэмилтона. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Мексика – Россия. Грубая ошибка Акинфеева (все голы матча)Представляем Вашему вниманию голы матча Мексика - Россия.Черчесов: Убежден, что Акинфеев будет доставлять удовольствие своей игройЧерчесов: Убежден, что Акинфеев будет доставлять удовольствие своей игройГлавный тренер сборной России после поражения от сборной Мексики и вылета с Кубка конфедераций ответил на вопросы.Станислав Черчесов: Если пенальти были, то зачем тогда вообще видеоарбитры?Главный тренер сборной России Станислав Черчесов - о неназначенных пенальти.Нападающий Новой Зеландии Вуд: Португалия – отличная команда. Она воспользовалась нашими слабыми местамиНападающий Новой Зеландии Крис Вуд поделился впечатлениями от поражения в матче с Португалией (0:4).Сборную России прогнали сквозь строй и отстегали плетями. Колонка Юрия ЦыбаневаСборную России прогнали сквозь строй и отстегали плетями. Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о драматичном поражении сборной России от Мексики.Руслан Нигматуллин: Акинфеев мог выручить в обеих голах мексиканцевБывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что Игорь Акинфеев имел шансы выручить сборную России по футболу в моментах с двумя пропущенными мячами от сборной Мексики в матче Кубка конфедераций.Сборная России не может выйти из группы на крупных турнирах с 2008 годаПроиграв сборной Мексики на Кубке конфедераций (1:2), сборная России не сумела выйти из группы. В последний раз ей это удавалось на Евро-2008.Станислав Черчесов: Ошибка Акинфеева? Жизнь продолжаетсяГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов - об игре вратаря команды Игоря Акинфеева.Роман Павлюченко: Единственное, чего не хватило сборной России – это завершения атакБывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал поражение национальной команды в матче Кубка конфедераций от Мексики со счетом 1:2.Станислав Черчесов: С удовольствием работаю в сборной и буду работать дальшеГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов - о возможной отставке.
Футбол
«Зенит» с минимальным счетом уступил «Лудогорцу»
Футбол
Сборная России не может выйти из группы на крупных турнирах с 2008 года
Футбол
ЦСКА в товарищеском матче уступил «Штурму»
Футбол
Станислав Черчесов: Ошибка Акинфеева? Жизнь продолжается
все новости
Новая Зеландия
Новая Зеландиякалендарьстатистика
Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости