Нападающий Новой Зеландии Боксолл: Россия была добра к нам, люди к нам относились дружелюбно

Защитник сборной Новой Зеландии Майкл Боксолл поделился впечатлениями от поражения в матче с Португалией (0:4).

- Начало матча у нас получилось хорошим. Но пенальти помог португальцам сбросить давление и облегчил им игру. У них очень квалифицированная команда: она много контролировала мяч, создала больше моментов, и игроки, которые там есть, должны были их реализовывать.

- Португалия - главный фаворит плей-офф?

- Я не настолько уверен. Давайте посмотрим на другую группу. Португалия была очень сильна сегодня, хорошая команда у Германии, хоть там и одни молодые игроки. Кстати, как сыграли Мексика с Россией?

- 2:1, победила Мексика.

- Значит, она вышла в полуфинал. Думаю, турнир выиграет Португалия, Германия или Мексика.

- Команда не набрала ни одного очка. Вам бы хотелось как можно скорее Кубок конфедераций?

- Нам было трудно, так как мы не все время сталкиваемся с таким сопротивлением. Нам надо выучить много уроков с турнира, улучшить много вещей и научиться побеждать команды подобного уровня. Мы получили отличный опыт. Россия была добра к нам, люди к нам относились дружелюбно. Я с удовольствием провел тут время. Мы не получили того результата, которого хотели, но надеюсь, мы сделаем правильные выводы и вернемся сюда в следующем году, - приводит слова Боксолла корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, сборная Португалии в матче третьего тура Кубка конфедераций обыграла Новую Зеландию со счетом 4:0. Голы в матче забили Криштиану Роналду, реализовавший пенальти, Бернарду Силва, Андре Гомеш и Нани.

По итогам группового этапа португальцы набрали семь очков и вышли в полуфинал с первого места группы А. Матч пройдет 28 июня в Казани, соперник определится завтра.