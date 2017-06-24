Нападающий Новой Зеландии Боксолл: Россия была добра к нам, люди к нам относились дружелюбно
Защитник сборной Новой Зеландии Майкл Боксолл поделился впечатлениями от поражения в матче с Португалией (0:4).
- Начало матча у нас получилось хорошим. Но пенальти помог португальцам сбросить давление и облегчил им игру. У них очень квалифицированная команда: она много контролировала мяч, создала больше моментов, и игроки, которые там есть, должны были их реализовывать.
- Португалия - главный фаворит плей-офф?
- Я не настолько уверен. Давайте посмотрим на другую группу. Португалия была очень сильна сегодня, хорошая команда у Германии, хоть там и одни молодые игроки. Кстати, как сыграли Мексика с Россией?
- 2:1, победила Мексика.
- Значит, она вышла в полуфинал. Думаю, турнир выиграет Португалия, Германия или Мексика.
- Команда не набрала ни одного очка. Вам бы хотелось как можно скорее Кубок конфедераций?
- Нам было трудно, так как мы не все время сталкиваемся с таким сопротивлением. Нам надо выучить много уроков с турнира, улучшить много вещей и научиться побеждать команды подобного уровня. Мы получили отличный опыт. Россия была добра к нам, люди к нам относились дружелюбно. Я с удовольствием провел тут время. Мы не получили того результата, которого хотели, но надеюсь, мы сделаем правильные выводы и вернемся сюда в следующем году, - приводит слова Боксолла корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Роналду украли, установили рекорд турнира. Вы не смотрели мистический матч
Напомним, сборная Португалии в матче третьего тура Кубка конфедераций обыграла Новую Зеландию со счетом 4:0. Голы в матче забили Криштиану Роналду, реализовавший пенальти, Бернарду Силва, Андре Гомеш и Нани.
По итогам группового этапа португальцы набрали семь очков и вышли в полуфинал с первого места группы А. Матч пройдет 28 июня в Казани, соперник определится завтра.
Матч
Новая Зеландия - Португалия - 0:4 (0:2)
Голы
Роналду 33 (0:1 - пен.). Силва Б. 37 (0:2). Гомеш 81 (0:3). Нани 90 (0:4).
Состав
Новая Зеландия: Маринович, Ингэм, Дюрант (Смелц, 74), Смит, Дойл, Боксолл, Льюис (Барбароузес, 66), Рохас, МакГлинчи (Туилома, 36), Томас, Вуд
Португалия: Патрисиу, Элизеу, Семеду, Алвеш, Пепе, Перейра, Моутинью, Силва Б. (Пицци, 46), Силва А., Роналду (Нани, 68), Куарежма (Мартинш, 84)
Предупреждения:
Льюис, 19; Ингэм, 82 - Семеду, 21; Пепе, 57
Судья:
Марк Гейгер (США)
Место и дата
24 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция