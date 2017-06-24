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Максим Жуков: Приятно осознавать, что спорт вне политики

Сергей Расторгуев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга Максим Жуков отметил теплый прием, который устроили сборной России украинские болельщики.

- Чемпионат получился довольно интересным. Очень понравилось, что трибуны поддерживали российскую сборную как своих. Приятно осознавать, что всё же спорт вне политики.

Российская команда как всегда показала свой высокий уровень и достойно выступила. Конечно же есть и неудачи, но это спорт, будем работать над ошибками, и стремиться показывать максимальные результаты на международной арене, - рассказал Жуков корреспонденту «Советского спорта».

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