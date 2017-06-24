Александр Самедов: Не понимаю, почему не дали пенальти на Смолове
Полузащитник сборной России Александр Самедов - после игры с Мексикой.
В первом тайме у нас многое получалось, - говорит Александр Самедов. - И вторую половину начали хорошо. Но пропустили обидные голы. Очень сильно разочарованы.
- Первый тайм – идеал? На данный момент.
- Мы создали пять-шесть моментов, а реализовали всего один. Было неприятно при достойной игре пропускать такие нелепые мячи. Больше, если честно, нечего сказать. В концовке старались вернуться в игру, порадовать болельщиков…
- Был пенальти на Жиркове?
- Считаю, стопроцентный фол был на Смолове. Не понимаю, почему судья не поставил пенальти. Был ведь видеоповторы, на котором все четко видно.
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция