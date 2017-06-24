Александр Самедов: Не понимаю, почему не дали пенальти на Смолове

Полузащитник сборной России Александр Самедов - после игры с Мексикой.

В первом тайме у нас многое получалось, - говорит Александр Самедов. - И вторую половину начали хорошо. Но пропустили обидные голы. Очень сильно разочарованы.

- Первый тайм – идеал? На данный момент.

- Мы создали пять-шесть моментов, а реализовали всего один. Было неприятно при достойной игре пропускать такие нелепые мячи. Больше, если честно, нечего сказать. В концовке старались вернуться в игру, порадовать болельщиков…

- Был пенальти на Жиркове?

- Считаю, стопроцентный фол был на Смолове. Не понимаю, почему судья не поставил пенальти. Был ведь видеоповторы, на котором все четко видно.