Доннарумма может расстаться с агентом Мино Райолой

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма после скандальных переговоров о новом контракте с «Миланом» рассматривает вариант со сменой агента. Сейчас его агентом является Мино Райола.

Сообщается, что у семьи игрока и агента разное видение будущего вратаря. Райола считает, что Джанлуиджи стоит принять предложение «Реала», а его родственники выступают за то, чтобы остаться в «Милане». В таком случае Доннарумма может уволить Райолу из-за разногласий. Ранее так же поступил Марек Гамшик, когда Райола убеждал его покинуть «Наполи».

Напомним, ранее сообщалось, что Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом». Райола заявил, что из-за этого 18-летнему голкиперу начали угрожать.