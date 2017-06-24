Доннарумма может расстаться с агентом Мино Райолой
Источник: Football ItaliaКомментарии
Голкипер «Милана»
Джанлуиджи Доннарумма после скандальных переговоров о новом контракте с «Миланом»
рассматривает вариант со сменой агента. Сейчас его агентом является Мино
Райола.
Сообщается, что у семьи
игрока и агента разное видение будущего вратаря. Райола считает, что Джанлуиджи
стоит принять предложение «Реала», а его родственники выступают за то, чтобы
остаться в «Милане». В таком случае Доннарумма может уволить Райолу из-за
разногласий. Ранее так же поступил Марек Гамшик, когда Райола убеждал его
покинуть «Наполи».
Напомним, ранее
сообщалось, что Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом». Райола
заявил, что из-за этого 18-летнему голкиперу начали угрожать.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически