Юрий Жирков: Удаление? Злого умысла у меня не было
Защитник сборной России Юрий
Жирков - после игры с Мексикой на Кубке конфедераций.
- Хорошая игра, были моменты для того, чтобы сравнят счет - и даже после моего удаления. Наверное, немного не повезло, - говорит Жирков.
- Команда
занервничала после того, как мексиканцы забили?
- Не знаю.
Старались играть в свой футбол. Может, сказалось мое удаление. Подвел команду.
- Намеренно фолили?
- Злого умысла ударить не было. Это все, что могу сказать. Пока сам не видел повтор.
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция