Юрий Жирков: Удаление? Злого умысла у меня не было

Защитник сборной России Юрий Жирков - после игры с Мексикой на Кубке конфедераций.

- Хорошая игра, были моменты для того, чтобы сравнят счет - и даже после моего удаления. Наверное, немного не повезло, - говорит Жирков.

- Команда занервничала после того, как мексиканцы забили?

- Не знаю. Старались играть в свой футбол. Может, сказалось мое удаление. Подвел команду.

- Намеренно фолили?

- Злого умысла ударить не было. Это все, что могу сказать. Пока сам не видел повтор.