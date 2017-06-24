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Чилич и Лопес сыграют в финале турнира в Лондоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Испанец Фелисиано Лопес вышел в финал теннисного турнира в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.

В полуфинале Лопес за два часа две минуты победил шестого сеяного болгарина Григора Димитрова со счетом 7:5, 3:6, 6:2.

Соперником испанца в финале станет хорват Марин Чилич, который ранее в субботу одолел люксембуржца Жиля Мюллера со счетом 6:3, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

Турнир АТР
Лондон (Великобритания)
Покрытие: трава
Призовой фонд: 1836660 евро
Полуфиналы

Фелисиано Лопес (Испания) – Григор Димитров (Болгария) - 7:5, 3:6, 6:2.

Марин Чилич (Хорватия) – Жиль Мюллер (Люксембург) - 6:3, 5:7, 6:4.

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