Чилич и Лопес сыграют в финале турнира в Лондоне
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Испанец
Фелисиано Лопес вышел в финал теннисного турнира в Лондоне, призовой фонд
которого превышает 1,8 миллиона евро.
В
полуфинале Лопес за два часа две минуты победил шестого сеяного болгарина
Григора Димитрова со счетом 7:5, 3:6, 6:2.
Соперником
испанца в финале станет хорват Марин Чилич, который ранее в субботу одолел люксембуржца
Жиля Мюллера со счетом 6:3, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.
Турнир АТР
Лондон (Великобритания)
Покрытие: трава
Призовой фонд: 1836660 евро
Полуфиналы
Фелисиано
Лопес (Испания) – Григор Димитров (Болгария) - 7:5, 3:6, 6:2.
Марин
Чилич (Хорватия) – Жиль Мюллер (Люксембург) - 6:3, 5:7, 6:4.
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