Роберто Манчини: С каждой игрой «Зенит» становится лучше и движется в правильном направлении

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от поражения в товарищеском матче против «Лудогорца» (0:1).

- Мистер Манчини, чем вы довольны и чем нет в сегодняшнем матче?

- Мы подошли к матчу не в идеальных физических кондициях, но с каждой игрой мы становимся лучше и движемся в правильном направлении.

- Вы используете много футболистов. В сегодняшней игре было больше двух составов. Всеми ли вы довольны?

- Доволен проделанной работой и тем, как ребята сегодня сыграли. Все хорошо, и мы улучшаемся с каждым матчем.

- Что для вас самое важное, чтобы делали футболисты?

- Мы уделяем большое внимание силовым упражнениям и бегу, потому что это те два компонента, которые позволят нам выступать на высоком уровне на протяжении всего сезона.

- Ждете ли вы возвращения сборников, завершивших выступление на Кубке конфедераций?

- Я бы предпочел, и я верил в это до последнего, что российская сборная дойдет до финала Кубка конфедераций, потому что она на это способна. К сожалению, не получилось. Но я верил в это.

- Во втором матче подряд Кришито выходит с капитанской повязкой. Это временное явление или вы уже определились с капитаном?

- Это решение было обусловлено тем, что Кришито - тот игрок после Анюкова, который провел наибольшее количество матчей за «Зенит». Он знает эту команду, он опытный футболист, и он идеально подходит на роль капитана, - приводит слова Манчини официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» в товарищеском матче на сборах в Австрии уступил «Лудогорцу» со счетом 0:1. Единственный гол на 23-й минуте забил Сисиньо.

Стартовый состав «Зенита» выглядел следующим образом: Лодыгин - Терентьев, Новосельцев, Хави Гарсия, Кришито - Шатов, Нобоа, Кузяев, Молло - Кокорин, Дзюба.

Матч петербуржцы закончили в составе: Бабурин, Анюков, Карпов, Иванович, Маурисио, Круговой, Цаллагов, Эрнани, Мак, Панюков, Джорджевич.

В предыдущей товарищеской встрече сине-бело-голубые уступили софийскому ЦСКА (1:2). Следующий матч «Зенит» проведет 4 июля против «Аустрии».