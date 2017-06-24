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Сергей Анохин: Нужно подумать о возвращении Игнашевича и братьев Березуцких в сборную России

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Вице-президент РФС Сергей Анохин поделился впечатлениями после матча Кубка конфедераций Мексика – Россия (2:1). Также он допустил возвращение в сборную России Сергея Игнашевича и братьев Алексея и Василия Березуцких.

«По матчу против Мексики было видно, что у ребят «горели глаза» и они хотели победить. Игра получилось не плохой, но две ошибки в обороне не позволили нам отпраздновать успех. Я хотел бы призвать всех болельщиков и журналистов поддержать сборную в такой момент.

Нужно ли возвращать братьев Березуцких и Игнашевича в сборную? По крайней мере над этим нужно подумать. У нас неплохая команда, которая еще будет прогрессировать. Нам нужно правильно подготовиться к предстоящему чемпионату мира и сделать выводы из тех ошибок, которые были допущены», - цитирует Анохина ТАСС.

Сборная Мексики набрала семь очков, заняла второе место в группе А и вышла в полуфинал Кубка конфедераций. Сборная России заняла в группе третье место с тремя очками и не сумела выйти в плей-офф.

Матч

Мексика - Россия - 2:1 (1:1)

Голы

Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).

Состав

Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)

Предупреждения:

Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88

Удаления:

нет - Жирков, 68

Место и дата

24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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