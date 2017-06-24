Сергей Анохин: Нужно подумать о возвращении Игнашевича и братьев Березуцких в сборную России
Вице-президент РФС Сергей Анохин поделился впечатлениями после матча Кубка конфедераций Мексика – Россия (2:1). Также он допустил возвращение в сборную России Сергея Игнашевича и братьев Алексея и Василия Березуцких.
«По матчу против Мексики
было видно, что у ребят «горели глаза» и они хотели победить. Игра получилось
не плохой, но две ошибки в обороне не позволили нам отпраздновать успех. Я
хотел бы призвать всех болельщиков и журналистов поддержать сборную в такой
момент.
Нужно ли возвращать
братьев Березуцких и Игнашевича в сборную? По крайней мере над этим нужно
подумать. У нас неплохая команда, которая еще будет прогрессировать. Нам нужно
правильно подготовиться к предстоящему чемпионату мира и сделать выводы из тех
ошибок, которые были допущены», - цитирует Анохина ТАСС.
Сборная Мексики набрала семь очков, заняла второе место в группе А и вышла в полуфинал Кубка конфедераций. Сборная России заняла в группе третье место с тремя очками и не сумела выйти в плей-офф.
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция