Сергей Анохин: Нужно подумать о возвращении Игнашевича и братьев Березуцких в сборную России

Вице-президент РФС Сергей Анохин поделился впечатлениями после матча Кубка конфедераций Мексика – Россия (2:1). Также он допустил возвращение в сборную России Сергея Игнашевича и братьев Алексея и Василия Березуцких.

«По матчу против Мексики было видно, что у ребят «горели глаза» и они хотели победить. Игра получилось не плохой, но две ошибки в обороне не позволили нам отпраздновать успех. Я хотел бы призвать всех болельщиков и журналистов поддержать сборную в такой момент.



Нужно ли возвращать братьев Березуцких и Игнашевича в сборную? По крайней мере над этим нужно подумать. У нас неплохая команда, которая еще будет прогрессировать. Нам нужно правильно подготовиться к предстоящему чемпионату мира и сделать выводы из тех ошибок, которые были допущены», - цитирует Анохина ТАСС.

Сборная Мексики набрала семь очков, заняла второе место в группе А и вышла в полуфинал Кубка конфедераций. Сборная России заняла в группе третье место с тремя очками и не сумела выйти в плей-офф.