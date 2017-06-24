Ласицкене победила на этапе летнего Гран-при ВФЛА в Жуковском

Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) победила на чемпионате Московской области в Жуковском, которым является четвертый этап летнего Гран-при Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В субботу Ласицкене победила, преодолев планку на высоте 2,00 метра. Второй стала Светлана Школина (1,87), третьей – Татьяна Одинева (1,78).

У мужчин в аналогичной дисциплине первенствовал Михаил Веревкин (2,19). Вторым стал Константин Карташов (1,97), а третьим - Павел Засимов (1,92).