Ласицкене победила на этапе летнего Гран-при ВФЛА в Жуковском
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Чемпионка
мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) победила на
чемпионате Московской области в Жуковском, которым является четвертый этап
летнего Гран-при Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
В
субботу Ласицкене победила, преодолев планку на высоте 2,00 метра. Второй стала
Светлана Школина (1,87), третьей – Татьяна Одинева (1,78).
У
мужчин в аналогичной дисциплине первенствовал Михаил Веревкин (2,19). Вторым
стал Константин Карташов (1,97), а третьим - Павел Засимов (1,92).
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