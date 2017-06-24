Виталий Мутко: Абсолютно убежден, что сборная России будет прогрессировать

Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги выступления сборной России на Кубке конфедераций. Напомним, что после поражения от мексиканцев (1:2) россияне покинули турнир.

«Как и у всех, так и у меня есть некое разочарование от того, что не удалось достигнуть результата. Это футбол, великая игра, и не всегда все складывается так, как хочется. Нашей команде всего месяц, и я абсолютно убежден в том, что у нас есть команда, что она будет прогрессировать, что у ребят есть огромное желание играть за нее.

Я поблагодарил команду, мы будем двигаться дальше, отметил, что мы неплохо поработали, в спорте важны победы, но в целом мы будем двигаться дальше», - цитирует Мутко ТАСС со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Сборная Мексики набрала семь очков, заняла второе место в группе А и вышла в полуфинал Кубка конфедераций. Сборная России заняла в группе третье место с тремя очками и не сумела выйти в плей-офф.