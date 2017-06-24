Виталий Мутко: Абсолютно убежден, что сборная России будет прогрессировать
Президент РФС Виталий
Мутко подвел итоги выступления сборной России на Кубке конфедераций. Напомним,
что после поражения от мексиканцев (1:2) россияне покинули турнир.
«Как и
у всех, так и у меня есть некое разочарование от того, что не удалось
достигнуть результата. Это футбол, великая игра, и не всегда все складывается
так, как хочется. Нашей команде всего месяц, и я абсолютно убежден в том, что у
нас есть команда, что она будет прогрессировать, что у ребят есть огромное
желание играть за нее.
Я
поблагодарил команду, мы будем двигаться дальше, отметил, что мы неплохо
поработали, в спорте важны победы, но в целом мы будем двигаться дальше», -
цитирует Мутко ТАСС со ссылкой на эфир «Матч ТВ».
Сборная Мексики набрала семь очков, заняла второе место в группе А и вышла в полуфинал Кубка конфедераций. Сборная России заняла в группе третье место с тремя очками и не сумела выйти в плей-офф.
Матч
Мексика - Новая Зеландия - 2:1 (0:1)
Голы
Вуд 42 (0:1). Хименес 54 (1:1). Перальта 72 (2:1).
Состав
Мексика: Тальявера, Сальседо (Морено, 33, Маркес, 68), Аланис (Эррера, 46), Рейес Д., Араухо, Дамм, Акино, Фабиан, Хименес, Перальта, дос Сантос Д.
Новая Зеландия: Маринович, Смит, Боксолл, Ингэм (Паттерсон, 82), Уайнн, Дюрант, Рохас (Барбароузес, 73), МакГлинчи, Льюис (Туилома, 58), Томас, Вуд
Предупреждения:
дос Сантос Д., 90; Рейес Д., 90 - Томас, 26; Боксолл, 90
Судья:
Бакари Гассама (Гамбия)
Место и дата
21 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция