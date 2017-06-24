Даниил Квят: Я доволен 11-м местом
Пилот
команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после квалификации
Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял 11-е место.
«Я считаю, что мог попасть в третий сегмент квалификации только в том случае, если бы получил от кого-либо слипстрим. Благодаря слипстриму у меня получился замечательный круг в первой части квалификации, который поднял меня на пятое место.
Во втором сегменте мне не
удалось повторить слипстрим, но я наслаждался своими чистыми кругами. Я доволен
11-м местом. Однако ты никогда не знаешь, что случится в Баку. Мы сделаем все
возможное, чтобы финишировать на максимально высокой позиции», - цитирует Квята
Autosport.
Напомним, что поул завоевал
пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Гран-при Азербайджана
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.40,593
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,434
3. Кими Райкконен («Феррари») +1,100
4. Себастьян Феттель («Феррари») +1,248
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,286
6. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,518
7. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,593
8. Ланс Стролл («Уильямс») +2,160
9. Фелипе Масса («Уильямс») +2,205
10. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +2,821
Выбыли после второго сегмента:
11. Даниил Квят («Торо Россо»)
12. Карлос Сайнс («Торо Россо»)
13. Кевин Магнуссен («Хаас»)
14. Нико Хюлькенберг («Рено»)
15. Паскаль Верляйн («Заубер»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Фернандо Алонсо («Макларен»)
17. Ромен Грожан («Хаас»)
18. Маркус Эрикссон («Заубер»)
19. Стоффель Вандорн («Макларен»)
Джолион Палмер («Рено») не
участвовал в квалификации из-за поломки болида.