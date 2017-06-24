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Карякин одержал 4 победы в первый день блица в Париже

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский шахматист Сергей Карякин одержал четыре победы в первый день соревнований по блицу на этапе Grand Chess Tour, который проходит в Париже.

Россиянин в субботу набрал в сумме 5,5 баллов, одержав четыре победы при трех ничьих и двух поражениях. Другой представитель России Александр Грищук набрал на балл меньше Карякина (2 победы, 5 ничьих, 2 поражения).

После первого дня соревнований в таблице лидирует американец Хикару Накамура, набравший семь очков.

Соревнования в блице завершатся в Париже 25 июня.

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