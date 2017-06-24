Карякин одержал 4 победы в первый день блица в Париже
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский
шахматист Сергей Карякин одержал четыре победы в первый день соревнований по
блицу на этапе Grand Chess Tour, который проходит в Париже.
Россиянин
в субботу набрал в сумме 5,5 баллов, одержав четыре победы при трех ничьих и
двух поражениях. Другой представитель России Александр Грищук набрал на балл
меньше Карякина (2 победы, 5 ничьих, 2 поражения).
После
первого дня соревнований в таблице лидирует американец Хикару Накамура,
набравший семь очков.
Соревнования
в блице завершатся в Париже 25 июня.
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